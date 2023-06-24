Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром, - Пригожин
- Азия и мир, политика
- 11:18, 24 июня 2023
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CentralAsia (CA) - Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин опубликовал видео, записанное в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
«Мы находимся в штабе. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром», - говорит Пригожин на видео.
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
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