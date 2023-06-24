Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром, - Пригожин

CentralAsia (CA) - Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин опубликовал видео, записанное в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. «Мы находимся в штабе. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром», - говорит Пригожин на видео. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia