В «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге пришли силовики, - «Фонтанка»
- Азия и мир, политика
- 11:22, 24 июня 2023
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CentralAsia (CA) - В Петербурге в «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице вошли силовики, сообщает «Фонтанка».
Издание предполагает, что в здании начинаются обыски.
К зданию подъехали два автобуса с ОМОН и Росгвардия, вместе с людьми в гражданском они заходят внутрь.
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
- Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
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