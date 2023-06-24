В «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге пришли силовики, - «Фонтанка»

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CentralAsia (CA) - В Петербурге в «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице вошли силовики, сообщает «Фонтанка».

Издание предполагает, что в здании начинаются обыски.

К зданию подъехали два автобуса с ОМОН и Росгвардия, вместе с людьми в гражданском они заходят внутрь.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.

Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.

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