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В «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге пришли силовики, - «Фонтанка»
// Фонтанка

CentralAsia (CA) -  В Петербурге в «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице вошли силовики, сообщает «Фонтанка».

Издание предполагает, что в здании начинаются обыски.

К зданию подъехали два автобуса с ОМОН и Росгвардия, вместе с людьми в гражданском они заходят внутрь.

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