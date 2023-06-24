Посольство Казахстана в Москве обратилось к своим гражданам с просьбой воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России

CentralAsia (KZ) - В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России, просим воздержаться от их посещения, пишет посольство Казахстана в России.

«Настоятельно просим всех граждан, находящихся в Российской Федерации, и особенно, в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в Посольстве Казахстана в России (онлайн по ссылке).

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Республики Казахстан будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Телефон горячей линии посольства РК в РФ: +7-925-897-71-14», - говорится в сообщении.

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