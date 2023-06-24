В результате ночного обстрела Киева погибли три человека

CentralAsia (CA) - В Киеве двое погибших и 8 раненых в Соломенском районе, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, начальник КМВА.

В результате падения обломков на 24-этажное здание, возникли разрушения и возгорания на 16, 17 и 18 этажах.

Повреждены около 40 автомобилей, которые припаркованы на стоянке.

Данные оперативной сводки уточняются.

Позже глава МВД Игорь Клименко уточнил, что число жертв ракетной атаки по Киеву возросло до трех человек