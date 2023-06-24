В результате ночного обстрела Киева погибли три человека
- Азия и мир, политика
- 11:51, 24 июня 2023
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CentralAsia (CA) - В Киеве двое погибших и 8 раненых в Соломенском районе, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, начальник КМВА.
В результате падения обломков на 24-этажное здание, возникли разрушения и возгорания на 16, 17 и 18 этажах.
Повреждены около 40 автомобилей, которые припаркованы на стоянке.
Данные оперативной сводки уточняются.
Позже глава МВД Игорь Клименко уточнил, что число жертв ракетной атаки по Киеву возросло до трех человек
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