В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции

- Азия и мир, политика
- 12:02, 24 июня 2023
- Просмотров: 2182
CentralAsia (CA) - В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, сообщил НАК.
Также режим КТО введен в Воронежской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что все массовые мероприятия отменены в Москве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице РФ проводятся антитеррористические мероприятия, введен дополнительный контроль на дорогах.
Как пишет Meduza, при режиме контртеррористической операции у властей следующие полномочия:
- У граждан можно будет проверять документы. Если документов при себе нет — человека смогут доставить в полицию для установления личности. На въезде и выезде из зоны КТО людей разрешено будет обыскивать.
- При необходимости силовики могут по своему усмотрению «удалять физических лиц с отдельных участков местности и объектов», а также отбуксовывать машины.
- Спецслужбы получат право прослушивать телефонные разговоры и читать любую переписку в интернете.
- Власти смогут использовать автомобили, принадлежащие любым организациям и людям, для оказания первой помощи и преследования преступников. При этом расходы, связанные с использованием чужой собственности, впоследствии должны будут возместить.
- Производства, на которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества, могут временно закрыть.
- На территории региона могут выключить любую связь — как телефонную, так и доступ к интернету.
- При необходимости отдельных людей могут переселить в «безопасные районы». Власти обязаны будут предоставить тем, кого эвакуируют, временное жилье.
- Движение людей и автомобилей могут ограничить в зоне КТО на любой территории.
- Сотрудники спецслужб для «борьбы с терроризмом» смогут без решения суда входить в любые помещения.
- Продажу алкоголя могут ограничить.
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
- Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.