В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции

CentralAsia (CA) - В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, сообщил НАК.

Также режим КТО введен в Воронежской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что все массовые мероприятия отменены в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице РФ проводятся антитеррористические мероприятия, введен дополнительный контроль на дорогах.

Как пишет Meduza, при режиме контртеррористической операции у властей следующие полномочия:

- У граждан можно будет проверять документы. Если документов при себе нет — человека смогут доставить в полицию для установления личности. На въезде и выезде из зоны КТО людей разрешено будет обыскивать.

- При необходимости силовики могут по своему усмотрению «удалять физических лиц с отдельных участков местности и объектов», а также отбуксовывать машины.

- Спецслужбы получат право прослушивать телефонные разговоры и читать любую переписку в интернете.

- Власти смогут использовать автомобили, принадлежащие любым организациям и людям, для оказания первой помощи и преследования преступников. При этом расходы, связанные с использованием чужой собственности, впоследствии должны будут возместить.

- Производства, на которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества, могут временно закрыть.

- На территории региона могут выключить любую связь — как телефонную, так и доступ к интернету.

- При необходимости отдельных людей могут переселить в «безопасные районы». Власти обязаны будут предоставить тем, кого эвакуируют, временное жилье.

- Движение людей и автомобилей могут ограничить в зоне КТО на любой территории.

- Сотрудники спецслужб для «борьбы с терроризмом» смогут без решения суда входить в любые помещения.

- Продажу алкоголя могут ограничить.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.

Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.