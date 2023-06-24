Минобороны РФ обратилось к бойцам «Вагнера»: «Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже»

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России 24 июня опубликовало обращение к бойцам штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер».

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.

Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.

Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.

Мы гарантируем всем безопасность», - говорится в заявлении Минобороны РФ.