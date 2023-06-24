Минобороны РФ обратилось к бойцам «Вагнера»: «Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже»
- Азия и мир, политика
- 12:21, 24 июня 2023
- Просмотров: 1803
CentralAsia (CA) - Министерство обороны России 24 июня опубликовало обращение к бойцам штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер».
«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.
Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.
Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.
Мы гарантируем всем безопасность», - говорится в заявлении Минобороны РФ.
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
- Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
- Позднее Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с обращением.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.