Reuters: Наемники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль все военные объекты в Воронеже

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - В Воронеже наемники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль все военные объекты, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах. Других подтверждений данной информации нет. Ранее в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Место на карте: За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia