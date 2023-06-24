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Reuters: Наемники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль все военные объекты в Воронеже
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Воронеже наемники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль все военные объекты, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

Других подтверждений данной информации нет.

Ранее в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.

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