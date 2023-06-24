Reuters: Наемники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль все военные объекты в Воронеже
- Азия и мир, политика
- 13:01, 24 июня 2023
- Просмотров: 11891 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Воронеже наемники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль все военные объекты, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Других подтверждений данной информации нет.
Ранее в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.
Место на карте:
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.