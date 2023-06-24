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В Орловской области усилены меры безопасности, а в Калининградской области отменили все массовые мероприятия
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Путин: Это военный мятеж, мы столкнулись с предательством (полный текст обращения)

CentralAsia (CA) -  В Орловской области с ночи усилены меры безопасности, все службы работают в штатном режиме, жителям рекомендовано не выезжать из региона, пишут российские СМИ.

А в Калининградской области все массовые мероприятия отменены до 26 июня.

Ранее в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции.

Позднее Reuters сообщил, что наемники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль все военные объекты в Воронеже.

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