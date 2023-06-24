В Орловской области усилены меры безопасности, а в Калининградской области отменили все массовые мероприятия
- Азия и мир, политика
- 13:48, 24 июня 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Орловской области с ночи усилены меры безопасности, все службы работают в штатном режиме, жителям рекомендовано не выезжать из региона, пишут российские СМИ.
А в Калининградской области все массовые мероприятия отменены до 26 июня.
Ранее в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции.
Позднее Reuters сообщил, что наемники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль все военные объекты в Воронеже.
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