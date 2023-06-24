Президент Польши из-за ситуации в России провел консультации с премьером и Минобороны страны

CentralAsia (CA) - Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в связи с ситуацией в России сегодня утром провел консультации с премьер-министром и Минобороны, а также с союзниками.

«За ходом событий за нашей восточной границей постоянно следят», - написал он в своем твиттер-аккаунте.