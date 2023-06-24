В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности будет иметь ключевое значение, - Минобороны Великобритании о ситуации в России

CentralAsia (CA) - Министерство обороны Великобритании опубликовало последнее обновление военной разведки о ситуации в Украине на 24 июня 2023 года.

Ранним утром 24 июня 2023 года вражда между группой «Вагнера» Евгения Пригожина и Министерством обороны России переросла в открытую военную конфронтацию, пишет Минобороны Великобритании.

«В ходе операции, охарактеризованной Пригожиным как «марш за свободу», силы группы Вагнера перешли границу с оккупированной Украины в Россию по меньшей мере в двух местах.

В Ростове-на-Дону «Вагнер» почти наверняка захватил ключевые объекты безопасности, включая штаб-квартиру, которая руководит военными операциями России на Украине.

Другие подразделения Вагнера продвигаются на север через Воронежскую область, почти наверняка стремясь добраться до Москвы. Имея очень ограниченные свидетельства боевых действий между «Вагнером» и российскими силами безопасности, некоторые из них, вероятно, оставались пассивными, молчаливо соглашаясь с «Вагнером».

В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, и особенно российской национальной гвардии, будет иметь ключевое значение для развития кризиса. Это представляет собой самый серьезный вызов российскому государству за последнее время», - пишет Минобороны Великобритании.