В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности будет иметь ключевое значение, - Минобороны Великобритании о ситуации в России

- Азия и мир, политика
- 14:15, 24 июня 2023
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- Обновлено: 14:16, 24 июня 2023
CentralAsia (CA) - Министерство обороны Великобритании опубликовало последнее обновление военной разведки о ситуации в Украине на 24 июня 2023 года.
Ранним утром 24 июня 2023 года вражда между группой «Вагнера» Евгения Пригожина и Министерством обороны России переросла в открытую военную конфронтацию, пишет Минобороны Великобритании.
«В ходе операции, охарактеризованной Пригожиным как «марш за свободу», силы группы Вагнера перешли границу с оккупированной Украины в Россию по меньшей мере в двух местах.
В Ростове-на-Дону «Вагнер» почти наверняка захватил ключевые объекты безопасности, включая штаб-квартиру, которая руководит военными операциями России на Украине.
Другие подразделения Вагнера продвигаются на север через Воронежскую область, почти наверняка стремясь добраться до Москвы. Имея очень ограниченные свидетельства боевых действий между «Вагнером» и российскими силами безопасности, некоторые из них, вероятно, оставались пассивными, молчаливо соглашаясь с «Вагнером».
В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, и особенно российской национальной гвардии, будет иметь ключевое значение для развития кризиса. Это представляет собой самый серьезный вызов российскому государству за последнее время», - пишет Минобороны Великобритании.
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
- Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
- Позднее Владимир Путин выступил с обращением, заявив о предательстве.