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Путин по телефону проинформировал Лукашенко о ситуации в России

CentralAsia (CA) -  «Президент России позвонил сегодня утром Президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор», - сообщает БЕЛТА.

Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России.

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