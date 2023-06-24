В Воронежской области Вооруженные силы РФ проводят оперативно-боевые мероприятия, - губернатор

- Азия и мир, политика
- 14:40, 24 июня 2023
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CentralAsia (CA) - «В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области Вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия», - пишет губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Ранее он написал, что в социальных сетях сейчас публикуется много недостоверной информации о продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области. За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность.
«На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона. Уверен, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и регионе. Ещё раз убедительно прошу: следите за всей информацией только в официальных источниках. СМИ и другие медиа также прошу ответственно подходить к размещению информации», - написал он.