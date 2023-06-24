Рамзан Кадыров поддержал Путина, заявив, что силовики Чечни выехали в зоны напряженности
- Азия и мир, политика
- 15:01, 24 июня 2023
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Рамзан Кадыров
CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал происходящее в России настоящим военным мятежом.
Он поддержал Владимира Путина.
«Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность!» - написал он в своем телеграм-аккаунте.
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
- Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
- Позднее Владимир Путин выступил с обращением, заявив о предательстве.
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