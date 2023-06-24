Рамзан Кадыров поддержал Путина, заявив, что силовики Чечни выехали в зоны напряженности

Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал происходящее в России настоящим военным мятежом.

Он поддержал Владимира Путина.

«Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости. Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность!» - написал он в своем телеграм-аккаунте.