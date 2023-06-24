Путин заявил, что будет давить пригожинский мятеж. Сценарии развития событий, - «Страна.UA»

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет давить пригожинский мятеж и на выполнение условий мятежников не пойдет.

Издание «Страна.UA» опубликовало сценарии развития событий. Текст публикуется без изменений.

1. Ключевой вопрос – соотношение сил. Пригожин заявил, что у него 25 тысяч штыков. Возможно это преувеличение. После потерь в Бахмуте столько наемников у него вряд ли имеется. Кроме того, некоторые российские военные паблики написали, что часть «вагнеровцев» к мятежу не присоединилась. Взять под контроль центр Ростова и, возможно, Воронежа (хотя по Воронежу еще до конца непонятно - пока противоречивая идет информация) у них получилось, но хватит ли на большее – вопрос. Если только на сторону мятежников не перейдет часть регулярной армии.

2. Однозначная позиция Путина о том, что происходящее - вооруженный мятеж, может сыграть консолидирующую роль для силовых структур, не допустив их перехода на сторону мятежников (хотя вероятность того, что часть окружения Путина присоединится к мятежу остается – кто-то же все-таки крышевал Пригодина все это время, усиливая его позиции). Вопрос в том – сколько штыков сможет выставить Путин против наемников Пригожина и какого качества будут эти силы? Сейчас львиная доля российской армии на фронте. Есть ли в резерве несколько десятков тысяч человек, чтоб провести общевойсковую операцию по уничтожению мятежников, захвативших, фактически Ростов – вопрос. Если есть и если участников мятежа немного, то шанс быстрого подавления «пригожинщины» военным путем – возможен. Иначе – гражданская война с пока труднопредсказуемыми последствиями. Последствия могут быть незначительными («вагнеровцы» могут уйти партизанить, что будет проблемой для Кремля, но небольшой), либо очень значительным (хаос, анархия и распад страны).

3. Ситуацию в пользу власти мог бы изменить переход на сторону Путина части участвующих в мятеже «вагнеровцев». Это возможно, если, к примеру, Пригожин им говорил, что мятеж не против Путина, а только против Шойгу и с Кремлем «все договорено». В таком случае часть мятежников может посчитать себя обманутыми и перейти на сторону правительства, предварительно арестовав (или убив) Пригожина.

4. С другой стороны, вероятность такого варианта сомнительна. Наемники «Вагнера» - это секта отмороженных убийц и уголовников. Главарь «Вагнера» Дмитрий Уткин – неонацист, поклонник Третьего Рейха также как и значительная часть других командиров ЧВК. По сути – ЧВК «Вагнер» это крупнейшая и самая сильная в мире неонацистская организация. И для них заявления Путина «не допустим хаоса и анархии», «о верности Родине и присяге» - пустые слова. Тем более, что российская провоенная пропаганда на протяжении года делала из ЧВК «Вагнер» супергероев и, судя по комментариям «вагнеровцев» они уже сами считают себя «людьми высшей расы», которые должны повелевать Россией. И Путин им не указ (не исключено, что и Пригожина они воспринимают как временного попутчика). Поэтому перетянуть их на сторону власти будет трудной задачей.

5. В таких условиях есть шанс, что все ж таки власть с мятежниками о чем-то договорится, но он в нынешних условиях пока минимальный.

6. Главный для Украины вопрос – что это значит для хода войны. Напрямую он зависит от скорости подавления мятежа. Если его подавят быстро – это изменит ситуацию для Украины в худшую сторону. Путин консолидирует власть и общество, а сам мятеж использует как повод для новой мобилизации или объявления военного положения. Если мятеж затянется и перерастет в полноценную гражданскую войну и хаос в России, то, безусловно, РФ не сможет держать фронт в Украине и потерпит военное поражение. Именно на такой сценарий надеются в Украине, когда с воодушевлением воспринимают новости о пригожинском мятеже. Хотя побочным и очень опасным эффектом (как и для Украины так и для всего мира) хаоса в РФ станет вопрос огромного российского ядерного арсенала – какова его судьба. Если же победят мятежники, то последствия могут быть очень разные. Начиная от «ничего не изменится» и до полного смены курса РФ и вывода российских войск из Украины. Либо – наоборот резкой радикализации войны и использования ядерного оружия.