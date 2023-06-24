Евгений Пригожин ответил на обращение Владимира Путина: Никто не собирается прийти с повинной

- Азия и мир, политика
- 15:55, 24 июня 2023
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CentralAsia (CA) - Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его комментарий на экстренное обращение президента России Владимира Путина.
«По поводу «предательства Родины» — президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем, все бойцы ЧВК «Вагнера». И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной. Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии.
Когда мы воевали в Африке, нам говорили о том, что нам нужна Африка — а после этого ее бросили, потому что разворовали все деньги, которые должны были идти на помощь.
Когда нам говорили о том, что мы воюем с Украиной — мы шли и воевали. Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые были положены на них, так же разворовываются, а чинуши сидят, экономят их для себя, как раз для того случая, который наступил сегодня. Когда кто-то идет на Москву.
Теперь они не экономят ничего. Они бьют самолетами и вертолетами по колоннам, где идет «мирняк». При этом бьют по «мирняку», потому что не попадают. И бьют куда попало.
Поэтому мы — патриоты, а те, кто сегодня нам противостоит — это те, кто собрались вокруг подонков», - выступил Пригожин.
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
- Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
- Позднее Владимир Путин выступил с обращением, заявив о предательстве.