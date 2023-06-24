Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Президентом России. Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране, пишет Акорда.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России. «Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития», - сказал Токаев.

Президент Владимир Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации.

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