Зеленский прокомментировал ситуацию в России

CentralAsia (KZ) - Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня прокомментировал происходящее в России.

«Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что никакой ложью его не скроешь. И все это — один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен. Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно», - считает Зеленский.

По его словам, «каждый кто выбирает путь зла, разрушает сам себя».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения