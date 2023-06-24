Зеленский прокомментировал ситуацию в России
CentralAsia (KZ) - Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня прокомментировал происходящее в России.
«Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что никакой ложью его не скроешь. И все это — один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен. Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно», - считает Зеленский.
По его словам, «каждый кто выбирает путь зла, разрушает сам себя».
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
- Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
- Позднее Владимир Путин выступил с обращением, заявив о предательстве.
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