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Зеленский прокомментировал ситуацию в России

CentralAsia (KZ) -  Президент Украины Владимир Зеленский 24 июня прокомментировал происходящее в России.

«Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что никакой ложью его не скроешь. И все это — один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен. Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно», - считает Зеленский.

По его словам, «каждый кто выбирает путь зла, разрушает сам себя».

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