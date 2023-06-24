Путин провел телефонные разговоры с президентами Беларуси, Узбекистана и Казахстана, - Песков

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - Путин провел телефонные разговоры с президентами Беларуси, Узбекистана и Казахстана, рассказал его пресс-секретарь Песков.

Как пишет РИА Новости, Путин проинформировал их о ситуации в России.