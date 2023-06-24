Собянин опроверг сообщения о перекрытии выездов и въездов в Москву
- Азия и мир, политика
- 16:47, 24 июня 2023
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CentralAsia (CA) - «Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности», - пишет мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-аккаунте.
«В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет.
Прошу вас доверять только официальным источникам.
Призываю вас продолжать сохранять спокойствие. Как подчеркнул в своем обращении президент, наша сила сегодня — в нашем единстве и консолидации общества», - написал он.
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