Собянин опроверг сообщения о перекрытии выездов и въездов в Москву

CentralAsia (CA) - «Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности», - пишет мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-аккаунте.

«В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет.

Прошу вас доверять только официальным источникам.

Призываю вас продолжать сохранять спокойствие. Как подчеркнул в своем обращении президент, наша сила сегодня — в нашем единстве и консолидации общества», - написал он.