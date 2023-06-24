Посольство Великобритании рекомендовало своим гражданам избегать полетов в Россию из-за военной напряженности
- Азия и мир, политика
- 17:25, 24 июня 2023
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CentralAsia (CA) - Посольство Великобритании в Москве опубликовало обновленные рекомендации по путешествиям в РФ и рекомендовало гражданам по возможности избегать полетов в Россию из-за военной напряженности в стране.
«Поступают сообщения о военной напряженности в Ростовской области и риске дальнейших беспорядков по всей стране.
Кроме того, варианты перелетов для возвращения в Великобританию - ограничены.
Если ваше присутствие в России не является необходимым, мы настоятельно советуем вам рассмотреть возможность вылета по другим коммерческим маршрутам», - пишет посольство.
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