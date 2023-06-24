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Посольство Великобритании рекомендовало своим гражданам избегать полетов в Россию из-за военной напряженности

CentralAsia (CA) -  Посольство Великобритании в Москве опубликовало обновленные рекомендации по путешествиям в РФ и рекомендовало гражданам по возможности избегать полетов в Россию из-за военной напряженности в стране.

«Поступают сообщения о военной напряженности в Ростовской области и риске дальнейших беспорядков по всей стране.

Кроме того, варианты перелетов для возвращения в Великобританию - ограничены.

Если ваше присутствие в России не является необходимым, мы настоятельно советуем вам рассмотреть возможность вылета по другим коммерческим маршрутам», - пишет посольство.

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