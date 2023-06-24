Евгений Пригожин: ЧВК дошла до Ростова «без единого выстрела»

- Азия и мир, политика
- 18:09, 24 июня 2023
- Просмотров: 429
CentralAsia (CA) - Евгений Пригожин в новом сообщении заявил, что его ЧВК дошла до Ростова «без единого выстрела».
«Почему нас поддерживает страна? Потому что мы шли с маршем справедливости. По нам нанесли удары — сначала артиллерийские, после этого вертолетами. И мы пошли без единого выстрела. Мы не трогали ни одного срочника. Мы не убили по дороге ни одного человека. По нам работала авиация, вертолеты, самолеты... мы дошли в Ростов. Без единого выстрела мы захватили здание штаба. Мы не помешали работе ни одного человека.
На улице стоят люди, которые разворачивают флаги ЧВК Вагнера. В магазины, когда ребята заходят через дорогу, то люди просят не платить за себя, потому что им хочется сделать что-то приятное. Звучат слова комплиментарные.
И еще один момент: в СМИ распространяют информацию про некие минные шлагбаумы. Когда мы пришли сюда, то мы сняли у соседних ворот со здания штаба минный шлагбаум утром, который неумело разложили, который являются просто такой малопрофессиональный затей и малополезной. И поэтому этот минный шлагбаум, как раз мы убрали», - сказал он.
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
- Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
- Позднее Владимир Путин выступил с обращением, заявив о предательстве.
- Позднее Пригожин прокомментировал обращение Путина, сказав, что «никто не собирается прийти с повинной».