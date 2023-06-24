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В офисе ЧВК найдено около 4 млрд рублей. Пригожин объяснил, для чего они предназначались

CentralAsia (CA) -  Деньги, найденные в офисе ЧВК, были предназначены для выплат бойцам «Вагнера», а также для оплаты перевозки «Груза 200», сообщил Евгений Пригожин в своем телеграм-канале.

По его словам, у него обнаружена газель и два автобуса, в котором лежали наличные деньги.

Ранее «Фонтанка» писала, что во время обыска отеля «Трезини», который, как считается, может быть офисом Евгения Пригожина, сотрудников заинтересовала белая «Газель», которая не принадлежит никому из Академического переулка. Они начали ее проверять на предмет взрывоопасных веществ. Когда ее вскрыли, то увидели коробки, полные денег — около 4 млрд рублей. выглядят в коробках.

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