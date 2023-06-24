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Эрдоган поддерживает Путина, - Кремль

CentralAsia (KZ) -  По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает 24 июня Кремль.

Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооружённого мятежа.

«Президент Турции выразил полную поддержку шагам российского руководства», - отмечается в сообщении.

В свою очередь канцелярия президента Турции передает, что Эрдоган заявил Путину, что Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России.

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