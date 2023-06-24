Эрдоган поддерживает Путина, - Кремль
CentralAsia (KZ) - По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает 24 июня Кремль.
Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооружённого мятежа.
«Президент Турции выразил полную поддержку шагам российского руководства», - отмечается в сообщении.
В свою очередь канцелярия президента Турции передает, что Эрдоган заявил Путину, что Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России.
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
- Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
- Позднее Владимир Путин выступил с обращением, заявив о предательстве.
- Позднее Пригожин прокомментировал обращение Путина, сказав, что «никто не собирается прийти с повинной».
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