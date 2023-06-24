Совбез Беларуси заявил, что республика была и остается союзником России

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел опубликовало обращение Совета безопасности Республики Беларусь.

Текст заявления: «Беларусь была и остается союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. Эта тяжелая, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей на Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира.

Белорусы и россияне – братские народы, наши государства связаны политическим союзом. И мы не можем оставаться в стороне от событий, которые происходят на юге России.

Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе – подарок коллективному Западу. Даже, если заинтересованные силы и не стоят у истоков подобных сценариев, то не упустят шанс их развить и возглавить. Это может привести к катастрофе. Не было ничего страшнее в истории России, чем смута – разрушительная и бессмысленная по своей сути.

Подобное тому, что происходит, не стоит тех последствий, тех потерь, к которым могут привести эмоциональные решения и противоправные действия. На карту поставлены интересы народа, жизнь простых граждан, целостность России.

Мы призываем к голосу разума. В это трудное время все, кто сегодня вовлечен в недопустимое противостояние внутри единого в своих целях воинского братства, нужны там, где решается будущее славянского мира, судьба миллионов наших людей. Белорусский народ всегда был и будет с Россией»