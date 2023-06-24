Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения.

Как сообщает Федеральный закон от 24.06.2023 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», за нарушение режима военного положения гражданам грозит штраф от 500 до 1000 руб. или административный арест на срок до 30 суток; должностным лицам грозит арест на тот же срок либо штраф от 1000 до 2000 руб. При использовании транспортного средства при совершении подобных действий может грозить конфискация ТС.

По данным «РБК», эти поправки были внесены в Госдуму в середине мая. Нижняя палата парламента приняла законопроект 20 июня, верхняя (Совет Федерации) — на следующий день.

Изменения вступили в силу с момента опубликования. Их внесли в КоАП — там появится новая статья 20.51.

Сейчас военное положение введено в четырех новых регионах — Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Там оно действует с октября.

В других российских регионах были введены иные режимы реагирования.

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