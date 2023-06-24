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В Ростове возле Южного военного округа устроили драку

CentralAsia (KZ) -  Несколько мужчин устроили драку возле штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дору, сообщает РИА Новости.

Что стало причиной конфликта, неизвестно. На видео отсутствует звук.

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