Техника ЧВК «Вагнер» добралась до Липецкой области, - губернатор

// Соцсети

CentralAsia (CA) - По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер», сообщил губернатор области Игорь Артамонов.

Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет.

«С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в оперштабе. На связи со всеми главами районов и службами. Все работают чётко и слаженно. Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям. Друзья, надеюсь на ваше понимание и благоразумие», - написал он.

Ранее колонну ЧВК «Вагнер» заметили в Ельце Липецкой области.

Место на карте: