Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту, за исключением совершивших тяжкие преступления
- Азия и мир, политика
- 20:16, 24 июня 2023
- Просмотров: 571
CentralAsia (CA) - Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту, за исключением совершивших тяжкие преступления, пишут российские СМИ.
Закон также предполагает, что ограничено годные граждане смогут заключать контракты с Вооруженными силами в период мобилизации и военного времени.
Госдума и Совфед поочередно одобрили этот закон на прошедшей неделе.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.