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Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту, за исключением совершивших тяжкие преступления

CentralAsia (CA) -  Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту, за исключением совершивших тяжкие преступления, пишут российские СМИ.

Закон также предполагает, что ограничено годные граждане смогут заключать контракты с Вооруженными силами в период мобилизации и военного времени.

Госдума и Совфед поочередно одобрили этот закон на прошедшей неделе.

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