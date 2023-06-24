Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту, за исключением совершивших тяжкие преступления

CentralAsia (CA) - Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту, за исключением совершивших тяжкие преступления, пишут российские СМИ.

Закон также предполагает, что ограничено годные граждане смогут заключать контракты с Вооруженными силами в период мобилизации и военного времени.

Госдума и Совфед поочередно одобрили этот закон на прошедшей неделе.