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Действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему срежиссированного госпереворота, - Медведев 
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

CentralAsia (CA) -  Развитие событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему срежиссированного госпереворота, сказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, цитирует его РИА Новости.

Медведев назвал нынешний вооруженный мятеж хорошо продуманной и спланированной операцией, цель которой – захват власти в стране

Медведев назвал «вполне вероятным» участие в нынешнем военном мятеже иностранных специалистов.

«Мы не позволим событиям пойти по сценарию, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов, как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам», - заявил Медведев.

«Спекуляции на тему былых обид Пригожина, невыполнения неких обязательств Минобороны, «ударов» по тылу, коррупции чиновников — это брехня», - сказал он.

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