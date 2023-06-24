Действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему срежиссированного госпереворота, - Медведев 

- Азия и мир, политика
- 21:15, 24 июня 2023
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CentralAsia (CA) - Развитие событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему срежиссированного госпереворота, сказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, цитирует его РИА Новости.
Медведев назвал нынешний вооруженный мятеж хорошо продуманной и спланированной операцией, цель которой – захват власти в стране
Медведев назвал «вполне вероятным» участие в нынешнем военном мятеже иностранных специалистов.
«Мы не позволим событиям пойти по сценарию, чтобы ядерное оружие оказалось у бандитов, как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам», - заявил Медведев.
«Спекуляции на тему былых обид Пригожина, невыполнения неких обязательств Минобороны, «ударов» по тылу, коррупции чиновников — это брехня», - сказал он.