Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве

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CentralAsia (CA) - Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве.

«Уважаемые горожане, в Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная

В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности», - написал он в своём телеграм-канале.