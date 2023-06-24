Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
- Азия и мир, политика
- 21:29, 24 июня 2023
- Просмотров: 4628
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве.
«Уважаемые горожане, в Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная
В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.
Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях.
Городские службы работают в режиме повышенной готовности», - написал он в своём телеграм-канале.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.