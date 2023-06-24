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В Ростове прозвучали выстрелы. «Вагнеровцы» отгоняют зевак

CentralAsia (KZ) -  В центре российского города Ростов-на-Дону прозвучали выстрелы, сообщают СМИ.

Бойцы ЧВК «Вагнер» отгоняют местных жителей. Последние несколько часов они ждали прибытия бойцов «Ахмата».

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