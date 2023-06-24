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Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Великобритании

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден провел беседу сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, пишет Белый дом.

«Лидеры обсудили ситуацию в России. Они также подтвердили свою неизменную поддержку Украины», - говорится в сообщении.

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