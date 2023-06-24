Путин рискует потерять свою железную хватку за власть. Следующие 24 часа имеют решающее значение, - CNN

Обращение Путина к гражданам России // Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин сталкивается с самой серьезной угрозой своей власти за все 23 года, что он руководит ядерным государством, пишет CNN.

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«И ошеломляюще видеть, как видимость тотального контроля, которую он сохранял все это время – главный козырь его автократии, – рушится в одночасье.

Это было одновременно неизбежно и невозможно. Неизбежное, поскольку неумелое управление войной означало, что только такая однородно закрытая и невосприимчивая к критике система, как Кремль, могла пережить такое чудовищное несчастье. И это невозможно, поскольку критики Путина просто исчезают, или выпадают из окон, или жестоко травятся. Однако сейчас пятой по численности армии в мире предстоят выходные, в течение которых братоубийство – обращение оружия против своих собратьев–солдат - единственное, что может спасти московскую элиту от краха.

Мы настолько привыкли считать Путина мастером тактики, что первые залпы неповиновения главы «Вагнера» Евгения Пригожина временами оценивались как финт – попытка Путина держать своих генералов в напряжении с помощью верного ставленника в качестве их откровенного критика. Но то, что мы наблюдаем сегодня – когда Путин вынужден признать, что Ростов-на-Дону, его главный военный узел, находится вне его контроля, – опровергает любую идею о том, что этим управлял Кремль.

Однако вполне вероятно, что подразделения Вагнера планировали что-то из этого на некоторое время. Оправдание этому восстанию появилось срочно и спонтанно – очевидный авиаудар по лагерю Вагнера в лесу, который российское Министерство обороны отрицает, – появился спустя несколько часов после замечательного анализа причин войны Пригожиным.

Он частично сказал правду о катастрофическом начале войны: России не угрожало нападение НАТО, и русские не подвергались преследованиям. Единственный обман, которого он придерживался, состоял в том, чтобы предположить, что за планом вторжения стояло высшее руководство России, а не сам Путин. Силы Вагнера очень быстро собрались вместе и быстро двинулись на Ростов. Это трудно сделать спонтанно за один день.

Возможно, Пригожин мечтал, что сможет подтолкнуть Путина к переменам в руководстве министерства обороны, которое глава «Вагнера» публично ругал в течение нескольких месяцев. Но выступление Путина в субботу утром перечеркнуло эту перспективу. Сейчас это экзистенциальный выбор для российской элиты – между пошатнувшимся режимом президента и темным, наемным Франкенштейном, которого она создала для выполнения своей грязной работы и который отвернулся от своих хозяев.

Это момент ясности и для российских военных тоже. Несколько лет назад мягкая критика Пригожина привела бы к тому, что элитный спецназ в балаклавах увел бы его прочь. Но теперь он свободно разгуливает по стране, открыто намереваясь двинуться на Москву. Где спецназ ФСБ? Опустошены войной или не горят желанием сражаться со своими вооруженными и опытными товарищами по Вагнеру?

Это не первый раз, когда этой весной мы видим, что Москва выглядит слабой. Атака беспилотника на Кремль в мае, должно быть, заставила элиту вокруг Путина задаться вопросом, почему оборона столицы была такой слабой. Несколько дней спустя элитные загородные дома стали мишенью еще большего числа украинских беспилотников. Среди российских богачей пятничные события снимут любой вопрос о том, следует ли им сомневаться в том, что Путин удерживает власть.

Украина, вероятно, будет праздновать катастрофическое время начала этого восстания в рядах России. Это, вероятно, изменит ход войны в пользу Киева. Но восстания редко заканчиваются в России – или где бы то ни было еще – теми результатами, которых они намеревались достичь. Свержение царя Николая II в России в 1917 году обернулось большевистской революцией, Лениным, а затем и Советской империей.

По мере того, как разыгрывается эта редкая якобинская драма об элементарной человеческой слабости русских, не обязательно последуют улучшения. Пригожин может и не победить, и основы кремлевского контроля могут и не рухнуть. Но ослабленный Путин может совершать иррациональные поступки, чтобы доказать свою силу.

Возможно, он окажется неспособным принять логику поражения в ближайшие месяцы на передовой в Украине. Он может не осознавать глубины недовольства среди своих собственных вооруженных сил и не иметь надлежащего контроля над их действиями. Позиция России как ответственной ядерной державы зиждется на стабильности на самом верху.

Гораздо больше может пойти не так, как надо, чем как надо правильно. Но невозможно представить, что с этого момента путинский режим когда-либо вернется к своим прежним высотам контроля. И неизбежно, что впереди нас ждут дальнейшие потрясения и перемены».