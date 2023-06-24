Утром Токаев проведет внеплановое заседание Совбеза Казахстана из-за ситуации в России

CentralAsia (KZ) - Завтра утром президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности, сообщает Акорда.

Глава государства заслушает отчеты премьер-министра, руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручений в связи с ситуацией в России.

«Ожидается принятие оперативного плана действий по нейтрализации возможных негативных последствий влияния обстановки в соседнем дружественном государстве на безопасность граждан Казахстана и экономику нашей страны», - говорится в сообщении.

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