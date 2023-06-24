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Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют, - Зеленский

CentralAsia (KZ) -  Президент Украины Владимир Зеленский снова прокомментировал происходящее в России.

«Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. Вообще ничего. Просто полный хаос. Полное отсутствие некой предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием», - отметил Зеленский.

Он считает, что «человек из Кремля, наверное, прячется где-то» и находится не в Москве.

«Звонит куда-то, выпрашивает там что-то… Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу», - подчеркнул Зеленский.

Зеленский заявил, что украинцы будут продолжать защищать страну.

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