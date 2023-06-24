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ВСУ начали масштабное наступление на Донбассе - Минобороны
// Збройні Сили України

CentralAsia (CA) -  Восточная группировка ВСУ сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

По ее словам, на всех направлениях есть продвижение вперед.

«На Купянском, Лиманском, Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, совершал артиллерийские обстрелы», - написала она.

А на юге на всех направлениях наступления продолжаются тяжелые бои, отметила она. «Враг в обороне, прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия.

В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники», - сказала она.

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