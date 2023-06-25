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Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, - Песков
Предыстория: Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ

CentralAsia (CA) -  Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Песков.

Как цитирует его РИА Новости, он не уточнил, чем Пригожин там займется.

Песков о том, доверяет ли Путин по-прежнему главе Минобороны: «Мне неизвестно о каких-то изменениях в этой связи».

Заявление Пескова о ситуации с «Вагнером»:

  • Бойцы из ЧВК «Вагнер», которые участвовали в сегодняшних событиях, не будут подвергаться преследованию.
  • Желающие из «Вагнера» смогут подписать контракт с Минобороны.
  • Путин и Лукашенко условились утром о посредничестве Минска для урегулирования: это была личная инициатива главы Беларуси.
  • Была высшая цель избежать кровопролития и внутренней конфронтации, во имя этих целей были усилия Лукашенко.
  • Сегодняшняя ситуация ни в коем случае не повлияет на ход «СВО», бойцы успешно отражают контрнаступление, операция будет продолжена.
  • Нового обращения Путина в ближайшее время не будет.

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