Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, - Песков

CentralAsia (CA) - Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Песков.

Как цитирует его РИА Новости, он не уточнил, чем Пригожин там займется.

Песков о том, доверяет ли Путин по-прежнему главе Минобороны: «Мне неизвестно о каких-то изменениях в этой связи».

Заявление Пескова о ситуации с «Вагнером»:

Бойцы из ЧВК «Вагнер», которые участвовали в сегодняшних событиях, не будут подвергаться преследованию.

Желающие из «Вагнера» смогут подписать контракт с Минобороны.

Путин и Лукашенко условились утром о посредничестве Минска для урегулирования: это была личная инициатива главы Беларуси.

Была высшая цель избежать кровопролития и внутренней конфронтации, во имя этих целей были усилия Лукашенко.

Сегодняшняя ситуация ни в коем случае не повлияет на ход «СВО», бойцы успешно отражают контрнаступление, операция будет продолжена.

Нового обращения Путина в ближайшее время не будет.