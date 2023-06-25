Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, - Песков
- Азия и мир, политика
- 8:28, 25 июня 2023
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|Предыстория: Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ
CentralAsia (CA) - Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдёт в Беларусь, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Песков.
Как цитирует его РИА Новости, он не уточнил, чем Пригожин там займется.
Песков о том, доверяет ли Путин по-прежнему главе Минобороны: «Мне неизвестно о каких-то изменениях в этой связи».
Заявление Пескова о ситуации с «Вагнером»:
- Бойцы из ЧВК «Вагнер», которые участвовали в сегодняшних событиях, не будут подвергаться преследованию.
- Желающие из «Вагнера» смогут подписать контракт с Минобороны.
- Путин и Лукашенко условились утром о посредничестве Минска для урегулирования: это была личная инициатива главы Беларуси.
- Была высшая цель избежать кровопролития и внутренней конфронтации, во имя этих целей были усилия Лукашенко.
- Сегодняшняя ситуация ни в коем случае не повлияет на ход «СВО», бойцы успешно отражают контрнаступление, операция будет продолжена.
- Нового обращения Путина в ближайшее время не будет.
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
- Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
- Позднее Владимир Путин выступил с обращением, заявив о предательстве.
- Позднее Пригожин прокомментировал обращение Путина, сказав, что «никто не собирается прийти с повинной».
- Затем Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.
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