Советник главы офиса президента Украины: Пригожин унизил Путина/державу, показав, что монополии на насилие больше нет

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в своём аккаунте решение главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина прекратить мятеж в России.

«Феноменальный выбор Пригожина ... ты почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг... сдаешь обратно. Потому что один крайне специфический посредник с сомнительной репутацией (Лукашенко) пообещал гарантии безопасности от человека (Путина), который утром отдал приказ о твоем уничтожении. И за тот страх, который испытала путинская элита в течение последних 24 часов, этот приказ непременно будет выполнен…

Хотя не без пользы: Пригожин унизил Путина/державу и показал, что монополии на насилие больше нет…», - написал Подоляк.