Советник главы офиса президента Украины: Пригожин унизил Путина/державу, показав, что монополии на насилие больше нет

- Азия и мир, политика
- 8:55, 25 июня 2023
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|Предыстория: Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря
CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в своём аккаунте решение главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина прекратить мятеж в России.
«Феноменальный выбор Пригожина ... ты почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг... сдаешь обратно. Потому что один крайне специфический посредник с сомнительной репутацией (Лукашенко) пообещал гарантии безопасности от человека (Путина), который утром отдал приказ о твоем уничтожении. И за тот страх, который испытала путинская элита в течение последних 24 часов, этот приказ непременно будет выполнен…
Хотя не без пользы: Пригожин унизил Путина/державу и показал, что монополии на насилие больше нет…», - написал Подоляк.
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
- Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
- Позднее Владимир Путин выступил с обращением, заявив о предательстве.
- Позднее Пригожин прокомментировал обращение Путина, сказав, что «никто не собирается прийти с повинной».
- Затем Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.