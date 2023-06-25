экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сегодня днем по Узбекистану без осадков

CentralAsia (UZ) -  Сегодня днем по Узбекистану без осадков, передает «Узгидромет».

Лишь по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям в первой половине дня, по Самаркандской, Джизакской, Ташкентской областям во второй половине дня и к вечеру по областям Ферганской долины местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, возможны порывы до 20-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 29-34°, по югу местами до 40°.

В Ташкенте во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 30-32°.

По предгорным и горным районам местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 20-25°.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com