Сегодня днем по Узбекистану без осадков

CentralAsia (UZ) - Сегодня днем по Узбекистану без осадков, передает «Узгидромет».

Лишь по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям в первой половине дня, по Самаркандской, Джизакской, Ташкентской областям во второй половине дня и к вечеру по областям Ферганской долины местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами с усилением до 13-18 м/с, возможны порывы до 20-23 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 29-34°, по югу местами до 40°.

В Ташкенте во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 30-32°.

По предгорным и горным районам местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 20-25°.