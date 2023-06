Мятеж Пригожина выявил серьезные слабости Кремля и Минобороны РФ, а сделка, достигнутая путем переговоров с Лукашенко, является краткосрочным решением, - ISW

Путин, Шойгу и Пригожин.

CentralAsia (CA) - Сделка, достигнутая путем переговоров с Лукашенко, является краткосрочным решением, а не долгосрочным, и мятеж Пригожина выявил серьезные слабости Кремля и Министерства обороны России, пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в оценке российской наступательной кампании по состоянию на 10 вечера по восточному времени 24 июня 2023 года.

Кремль объявил поздно вечером 24 июня, что Александр Лукашенко договорился о сделке, в соответствии с которой Евгений Пригожин отправится в Беларусь, не привлекаясь к уголовной ответственности в России; некоторая часть бойцов группы «Вагнера» подпишет контракты с Министерством обороны России (МО); и ни один сотрудник группы «Вагнера» не будет привлечен к ответственности за их участие в вооруженном восстании.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что российские власти прекратят уголовное дело против Пригожина и что Пригожин отправится в Беларусь, поблагодарив Лукашенко за его роль посредника в заключении сделки с «высшей целью избежать кровопролития».

Пресс-служба Лукашенко ранее распространила новость о сделке, сообщая, что Лукашенко вел переговоры с Пригожиным, и утверждая, что Лукашенко и Путин договорились предпринять «двусторонние действия» для урегулирования кризиса ранее в тот же день.

Лукашенко подчеркнул важность недопущения «кровавой бойни» и обеспечения гарантий безопасности для боевиков «Вагнера». Пригожин опубликовал аудиообращение после первоначального белорусского доклада, утверждая, что его «марш за справедливость» достиг своей цели и что он приказал силам «Вагнера» вернуться на свои тренировочные площадки, чтобы предотвратить перерастание ситуации в кровавую, пишет ISW.

«Примечательно, что Пригожин в своем собственном заявлении не упомянул об участии Лукашенко или деталях какой-либо согласованной сделки. Специфика сделки, как и в какие сроки она будет реализована, ожидаемые результаты для каждой стороны и степень, в которой все вовлеченные стороны будут следовать соглашению, на данный момент остаются неясными», - пишет институт.

Группа «Вагнера» окружила штаб-квартиру Южного военного округа России (ЮВО) в Ростове-на-Дону и подъехала на расстояние 330 км от Москвы 23 и 24 июня, до объявления о сделке. Сообщается, что силы «Вагнера» вскоре начнут отступать на свои базы, и на кадрах, как сообщается, видно, как Пригожин покидает Ростов-на-Дону. Широко распространенные в социальных сетях кадры, опубликованные ранним утром 24 июня, запечатлели, как силы «Вагнера» устанавливают оцепление вокруг штаб-квартиры ЮВО в Ростове-на-Дону, Источники, связанные с «Вагнером», позже опубликовали кадры, на которых видно, как Пригожин прогуливается по штаб-квартире с заместителем министра обороны генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и заместителем начальника военной разведки генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым, требуя встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Геолокационные кадры, опубликованные около 10:30 по московскому времени, подтверждают, что сотрудники «Вагнера» пересекли административную границу Воронежской области на контрольно-пропускном пункте «Бургаевка», где российский персонал сложил оружие и сдался Вагнеру.

На кадрах, опубликованных несколько часов спустя, запечатлена колонна автомобилей и оборудования Вагнера, проезжающая через контрольно-пропускной пункт на трассе М4 Ростов-на-Дону—Воронеж—Москва недалеко от реки Икорец, примерно в 85 км к югу от города Воронеж. На геолокационных кадрах видно, как подразделение Вагнера с двумя зенитно-ракетными комплексами «Панцирь-1» движется через Бутурлиновку, примерно в 135 км к юго-востоку от Воронежа. Российские источники утверждали, что этот конвой «Вагнера» отделился от основного конвоя, чтобы захватить авиабазу близ Бутурлиновки, хотя ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что кто-либо из бойцов «Вагнера» сделал это. Российские источники опубликовали кадры, на которых, как сообщается, российские вертолеты Ка-52 наносят удары по заявленным целям «Вагнера» на шоссе в Воронеже. Силы «Вагнера», возможно, сбили до трех вертолетов радиоэлектронной борьбы Ми-8 MTPR, один вертолет Ми-8, один вертолет Ка-52, один вертолет Ми-35, один вертолет Ми-28 и один транспортный самолет Ан-26/Ил-28, что привело к гибели людей, по меньшей мере 13 пилотов, пишет институт.

На геолокационных кадрах, опубликованных ранним вечером по московскому времени 24 июня, видно, как войска «Вагнера» достигают Липецкой области и продолжают движение на север по шоссе М4 в направлении Москвы. Российские войска начали перекапывать участки трассы М4 в Липецкой области, чтобы воспрепятствовать передвижению «Вагнера». Почти к 18:00 по московскому времени, по имеющимся визуальным свидетельствам, силы «Вагнера» находились в Красном, на севере Липецкой области, примерно в 330 км к югу от Москвы. Сообщается, что российские силы безопасности начали готовить оборонительные рубежи на южном берегу реки Оки в Московской области, а по непроверенным сообщениям, местные жители заметили боевиков «Вагнера» в Кашире, в 95 км к югу от Москвы. ISW не зафиксировала визуального подтверждения присутствия боевиков «Вагнера» ближе к Москве, чем Красное, несмотря на заявления о том, что они достигли Каширы. РИА Новости опубликовали кадры после объявления о сделке вечером 24 июня, на которых запечатлены колонны техники и персонала «Вагнера», покидающие Ростов-на-Дону. На момент публикации этой публикации ISW не наблюдала дополнительных визуальных свидетельств ухода «Вагнера».

Колонны группы «Вагнера» на шоссе М4 располагали значительным количеством тяжелой техники. Различные военные блогеры утверждали, что колонна «Вагнера» состояла из до 4000 человек личного состава и от 40 до 50 единиц техники, включая БМП, основные боевые танки Т-90М, боевые машины пехоты БМП, системы ПВО «Панцирь» и РСЗО «Град».

Один военный блогер отметил, что очевидная комбинация «Вагнера» с быстро движущимся конвоем, защищенным многоуровневым мобильным зонтом ПВО (состоящим из «Панцирей» и ПЗРК), который эффективно защищал наземные силы от российской правительственной авиации, напоминает тактику «Вагнера» во время предыдущих операций в «Ливии», хотя теоретическая способность группы «Вагнера» вести независимую деятельность в России неясна, пишет ISW.

«Кремль изо всех сил пытался скоординировать эффективный и быстрый ответ на действия «Вагнера», подчеркивая слабые места внутренней безопасности, вероятно, из-за внезапности и последствий тяжелых потерь на Украине. Как сообщал ISW 23 июня, российские власти мобилизовали спецподразделения полиции Росгвардии (Российская национальная гвардия) (ОМОН) и специального оперативного реагирования (СОБР) в ответ на первоначальное заявление Пригожина о вооруженном мятеже. Несколько российских военных блогеров сообщили, что колонны Росгвардии были активизированы и были замечены в Московской области и на пути в Ростовскую область. Однако ISW не видела никаких отчетов или видеозаписей, свидетельствующих о том, что подразделения Росгвардии вступали в бой с «Вагнером» в какой-либо момент. Основной миссией Росгвардии является защита внутренних угроз безопасности российского правительства, таких как наступление на Москву, и примечательно, что Росгвардия не вступила в бой, даже когда «Вагнер» захватил важнейшие военные объекты в Ростове-на-Дону и уничтожил российский военный самолет. Некоторые российские комментаторы дополнительно отметили, что большинство личного состава, задействованного для внутренней обороны, были военнослужащими срочной службы и подразделениями Росгвардии, и задались вопросом, почему российские власти решили мобилизовать призывников вместо того, чтобы задействовать более широкие и специализированные силы безопасности. Чеченские силы Рамзана Кадырова, также теоретически специализирующиеся на внутренней безопасности, утверждали, что активизировались в ответ на продвижение «Вагнера», но на самом деле никогда не встречались с «Вагнером» и не вступали с ним в бой - неудивительно, и это соответствует главной цели Кадырова - сохранить свои собственные силы внутренней безопасности. Специальные органы внутренней безопасности Кремля не смогли отреагировать на то, что независимые военные силы захватили штаб-квартиру SMD и наступали на Москву — и «Вагнер», вероятно, мог бы достичь окраин Москвы, если бы Пригожин решил отдать им такой приказ», - пишет ISW.

Российские источники поспешили подчеркнуть, что вооруженный мятеж «Вагнера» не повлиял на российские войска в Украине, но действия «Вагнера» продемонстрировали отсутствие у России резервов в тыловых районах. Министерство обороны России немедленно обвинило вооруженный мятеж Пригожина в том, что он предоставил украинским силам возможности, заявив, что украинские силы начали наступление в бахмутском направлении, чтобы воспользоваться внутренними беспорядками.

Пригожин указал, что он не хотел срывать продолжающиеся российские операции в Украине или препятствовать вылету российских военных самолетов из аэродромы в Ростовской области, что, вероятно, позволят избежать дальнейшей критики его усилий. Пригожин, возможно, также намеревался использовать возможность штурма штаб-квартиры ЮВО и срыва российских операций на Украине в качестве рычага давления в своем конфликте с Минобороны и требованиях к Путину, и поэтому не совершал нападений на штаб-квартиру или персонал Министерства обороны, это могло бы привести к серьезным тактическим последствиям в Украине. Однако мятеж Пригожина проиллюстрировал, что российским войскам не хватает резервов во многих тыловых районах, и почти наверняка это снизит моральный дух российских военных в Украине, знание чего украинские силы могут использовать для корректировки попыток прорыва российской обороны, пишет институт.

Неудивительно, что Путин решил поддержать российское Министерство обороны (МО) и его продолжающиеся усилия по централизации контроля над российскими нерегулярными силами (включая «Вагнера») над Пригожиным. Пригожин попытался оправдать свой вооруженный мятеж, обвинив российское Министерство обороны, а именно министра обороны России Сергея Шойгу и начальника российского Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова, в причинении необратимых потерь России на поле боя и нанесении удара по базе «Вагнера», но, что примечательно, не критиковал Путина, отмечает ISW.

Путин, однако, осудил Пригожина (прямо не назвав его имени) во время своего обращения к гражданам России 24 июня, косвенно обвинив Пригожина в инициировании вооруженного мятежа и совершении государственной измены из-за «непомерных амбиций и личных интересов». «Жесткая позиция Путина показала, что он по-прежнему поддерживает российское Министерство обороны — которое неизменно доказывало свою лояльность к нему, несмотря на многочисленные военные неудачи, и ранее, по-видимому, пользовалось поддержкой Путина — и его усилия по формализации российских иррегулярных подразделений, вместо того чтобы полагаться на независимых участников, таких как группа Вагнера, как того желал Пригожин», - пишут аналитики института.

Соглашение, заключенное при посредничестве Лукашенко, весьма вероятно, ликвидирует группу «Вагнера» как независимого субъекта, возглавляемого Пригожиным, в ее нынешнем виде, хотя элементы организации могут сохраниться при существующих и новых возможностях.

«Сделка, заключенная при посредничестве Лукашенко, в частности, лишает Пригожина контроля над группой «Вагнера» в обмен на снятие уголовных обвинений в мятеже и государственной измене. Сделка, если она будет оформлена так, как ее сформулировал Песков, подчинит некоторую часть группы «Вагнера» российскому Министерству обороны, чего давно желал министр обороны Шойгу. Однако неясно, как Кремль определит сотрудников «Вагнера» как не участвовавших в мятеже, и в заявлении Пескова не уточняется судьба сотрудников «Вагнера», которые действительно участвовали, кроме получения помилования. Эти сотрудники потенциально могли бы подписать контракты с Министерством обороны на индивидуальной основе; демобилизоваться в России (вероятно, опасный курс действий для внутренней безопасности Кремля), отправиться в Беларусь в каком-либо качестве или развернуться за границей для поддержки предыдущих основных операций «Вагнера» в Африке или на Ближнем Востоке. Неясно, будут ли силы «Вагнера» добровольно сотрудничать в их интеграции в Министерство обороны России, или российские Вооруженные силы будут добровольно служить бок о бок с персоналом группы «Вагнер» в будущем. Позиция Путина в отношении Шойгу и Герасимова на данный момент остается неясной, и Песков уточнил, что любые военные перестановки являются исключительно прерогативой Путина и «вряд ли» обсуждались в ходе переговоров.

Пригожин, вероятно, сделал ставку на то, что его единственным способом сохранить группу «Вагнера» в качестве независимой силы было выступить против Министерства обороны России, вероятно, намереваясь добиться дезертирства в российских вооруженных силах, но переоценивая свои собственные перспективы. Пригожин, вероятно, рассматривал установленный Министерством обороны крайний срок 1 июля для формализации контроля над всеми нерегулярными формированиями, включая «Вагнера», как экзистенциальную угрозу его политическому (и, возможно, личному) выживанию. Вероятно, поэтому он решил рискнуть и использовать свои силы в попытке сменить руководство Министерства обороны, а не полностью потерять группу «Вагнера», и, по оценке ISW от 23 июня, его единственной реальной надеждой на длительный успех было обеспечить дезертирство Министерства обороны, но он этого не сделал. Пригожин почти наверняка планировал это усилие было предпринято заранее из-за наблюдаемой координации и скорости движений Вагнера, но ISW не может подтвердить эту гипотезу из открытых источников», - пишут аналитики.

Предполагаемое соглашение, которого Пригожин достиг с Лукашенко и Кремлем, вероятно, расстроит сотрудников «Вагнера», поскольку оно представляет собой конец усилиям Пригожина оградить «Вагнер» от подчинения Министерству обороны, считает институт.

«Представление о том, что белорусский президент Лукашенко играет непосредственную роль в остановке военного наступления на Москву, унизительно для Путина и, возможно, принесло Лукашенко другие выгоды. Пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Путин проинформировал Лукашенко о складывающейся ситуации на юге России утром 24 июня, предположив, что Путин обратился к Лукашенко с просьбой урегулировать вооруженный мятеж, хотя белорусское правительство часто использует взаимодействие с Кремлем в своих интересах, и эта версия не подтверждена. Сообщается, что Лукашенко использовал свои собственные «существующие каналы», чтобы прояснить ситуацию на местах и провести переговоры с Пригожиным. Сообщения о доступе Лукашенко к ранее установленным каналам и успешных переговорах с Пригожиным, вероятно, указывают на то, что Лукашенко обладает неопределенным влиянием на Пригожина, которое он мог бы использовать для деэскалации ситуации», - пишет институт.

Далее аналитики ISW отмечают, что Кремль сейчас сталкивается с крайне неустойчивым равновесием. «Сделка, достигнутая путем переговоров с Лукашенко, является краткосрочным решением, а не долгосрочным, и мятеж Пригожина выявил серьезные слабости Кремля и Министерства обороны России. Предположения о том, что бунт Пригожина, реакция Кремля и посредничество Лукашенко — все это было инсценировано Кремлем, абсурдны. Изображение Путина, выступающего по национальному телевидению с призывом к прекращению вооруженного восстания и предупреждением о повторении революции 1917 года, а затем требующего посредничества иностранного лидера для урегулирования восстания, будет иметь долговременный эффект. Мятеж обнажил слабость российских сил безопасности и продемонстрировал неспособность Путина своевременно использовать свои силы для отражения внутренней угрозы и еще больше подорвал его монополию на применение силы. Стремительное продвижение Пригожина к Москве высмеяло большую часть российских регулярных войск и подчеркнуло для всех без исключения представителей служб безопасности, государственных предприятий и других ключевых фигур в российском правительстве, что частные вооруженные силы, отделенные от центрального государства, могут достигать впечатляющих результатов. Акция «Вагнера» также продемонстрировала деградацию российских военных резервов, которые почти полностью задействованы в боевых действиях на Украине, а также опасность полагаться на неопытных призывников для защиты границ России. Кремль изо всех сил старался быстро отреагировать в информационном пространстве, а жители Ростова-на-Дону не выступали против «Вагнера» и в некоторых случаях тепло приветствовали его – по сути, не демонстрируя оппозиции Путину, но как минимум одобряя действия Пригожина. Наконец, очевидное удивление Кремля поступком Пригожина плохо отражается на внутренней разведывательной службе России - ФСБ. Пригожин последовательно усиливал свою риторику в отношении Министерства обороны России до своего вооруженного восстания, и Путину не удалось снизить этот риск», - пишет ISW.

Мятеж Пригожина и разрешение событий 23 и 24 июня - хотя и не обязательно борьба Пригожина с Кремлем в целом - вероятно, нанесут существенный ущерб правительству Путина и военным усилиям России на Украине, предполагают аналитики ISW.

Российские войска нанесли самую крупную серию ракетных ударов по Украине за последние месяцы 24 июня, несмотря на вооруженный мятеж внутри России.

Украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта и, как сообщается, 24 июня продвинулись вперед, а на других участках линии продолжались регулярные боевые действия.