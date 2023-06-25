Ночью в 500 км от Алматы произошло землетрясение

CentralAsia (KZ) - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 25 июня в 02:51 по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения находился в 500 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

«Энергетический класс землетрясения – 10,7. Магнитуда MPV – 4,6. Координаты эпицентра – 47.05° северной широты 80.20° восточной долготы. Глубина очага составила пять километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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