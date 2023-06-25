Россия сохраняет контроль над тактическим ядерным оружием, которое будет размещено в Беларуси, - Лавров

// МИД РФ

CentralAsia (CA) - Россия сохраняет контроль над тактическим ядерным оружием, которое будет размещено в Беларуси, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире канала ОНТ.

У него спросили про размещение российского ядерного оружия.

«Белорусские друзья и российские представители на уровне президентов, министерств иностранных дел многократно разъясняли происходящее. Российская Федерация и Республика Беларусь как члены союзного государства (в рамках которого у нас общая Концепция безопасности) имеют полное право договариваться о размещении части нашего тактического ядерного оружия на территории Белоруссии – не только спецхранилищ, но и специально оборудованных самолетов.

Ни Минск, ни Москва никоим образом не нарушают ни одно международное обязательство, в том числе по Договору о нераспространении ядерного оружия. Мы сохраняем контроль над оружием, которое будет размещено на территории нашего союзника. Это в полной мере обеспечивает выполнение упомянутых мной обязательств», - сказал он.