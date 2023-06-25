Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидировали

CentralAsia (CA) - Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидировали.

По данным МЧС, в результате пожара уничтожен резервуар на пять тысяч кубометров с авиационным керосином на площади 800 кв. м.

Пожар ликвидирован в 00:40. Всего к ликвидации пожара привлекалось 97 человек, 31 единица техники.

Ранее сообщалось, что горел резервуар с топливом объемом 5000 тонн.