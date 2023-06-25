Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидировали
- Азия и мир, происшествия
- 12:12, 25 июня 2023
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CentralAsia (CA) - Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидировали.
По данным МЧС, в результате пожара уничтожен резервуар на пять тысяч кубометров с авиационным керосином на площади 800 кв. м.
Пожар ликвидирован в 00:40. Всего к ликвидации пожара привлекалось 97 человек, 31 единица техники.
Ранее сообщалось, что горел резервуар с топливом объемом 5000 тонн.
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