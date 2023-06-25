На территории заповедника в Казахстане общая площадь пожара составила порядка 6200 га, из них потушено 6050 га
- Казахстан, происшествия
- 12:35, 25 июня 2023
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CentralAsia (KZ) - На территории Иле-Балхашского резервата (на островках и труднодоступной болотистой местности, где отсутствуют подъездные пути) происходит горение на площади в 150 га.
Как пишет МЧС Казахстана, общая площадь пожара составляла порядка 6200 га, из них потушено 6050 га.
Снимки космомониторинга, распространяемые в социальных сетях, на сегодняшний день являются неактуальными.
Силами ДЧС и РГУ «ГПР «Иле-Балхаш» в пешем порядке с использованием ручных шанцевых инструментов и мотопомп производится тушение в 6-м квартале в северо-западной стороне на предварительной площади 150 га. Также на участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка. Угрозы населенным пунктам нет.
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