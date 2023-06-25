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Военная техника «Вагнера» повредила более 10 тыс. кв. м дорог в Ростове-на-Дону, - мэр
// Пресс-служба мэрии города.

CentralAsia (CA) -  После того, как группа ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону, на место вышли дорожные службы.

Как сообщает мэр города, специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м дорожного полотна. Больше всего пострадал пр. Буденновский.

Уже сегодня рабочие бригады приступят к устранению повреждений. Весь объем работ планируется выполнить за 2 дня, написал он.

// Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону.
  • 24 июня основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что под контролем ЧВК военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
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