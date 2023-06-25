Военная техника «Вагнера» повредила более 10 тыс. кв. м дорог в Ростове-на-Дону, - мэр
- Азия и мир, общество
- 13:38, 25 июня 2023
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CentralAsia (CA) - После того, как группа ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону, на место вышли дорожные службы.
Как сообщает мэр города, специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м дорожного полотна. Больше всего пострадал пр. Буденновский.
Уже сегодня рабочие бригады приступят к устранению повреждений. Весь объем работ планируется выполнить за 2 дня, написал он.
- 24 июня основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что под контролем ЧВК военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
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