Военная техника «Вагнера» повредила более 10 тыс. кв. м дорог в Ростове-на-Дону, - мэр

// Пресс-служба мэрии города.

CentralAsia (CA) - После того, как группа ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону, на место вышли дорожные службы.

Как сообщает мэр города, специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м дорожного полотна. Больше всего пострадал пр. Буденновский.

Уже сегодня рабочие бригады приступят к устранению повреждений. Весь объем работ планируется выполнить за 2 дня, написал он.

// Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону.

24 июня основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что под контролем ЧВК военные объекты Ростова, в том числе аэродром.