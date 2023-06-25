CNN: Сотрудники разведки США предупреждали Конгресс, что Пригожин готовит вооруженный мятеж

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- 13:53, 25 июня 2023
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- Обновлено: 13:54, 25 июня 2023
CentralAsia (CA) - В начале этой недели сотрудники разведки США сообщили лидерам Конгресса о перемещениях подразделений ЧВК «Вагнера» и скоплении военной техники подразделений Пригожина у границ России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке.
Представители разведки Соединенных Штатов полагают, что Евгений Пригожин планировал серьезный вызов российскому военному руководству в течение довольно долгого времени, но было неясно, какова будет конечная цель, пишет CNN.
Сотрудники разведки проинформировали лидеров Конгресса ранее на этой неделе о передвижениях «Вагнера» и наращивании оборудования вблизи России.
Представители американской и западной разведок видели признаки того, что Пригожин готовился к такому шагу, в том числе путем накопления оружия и боеприпасов, сообщили один сотрудник западной разведки и другой человек, знакомый с разведданными.
Чиновник сказал, что они считают заявления Пригожина о нехватке боеприпасов для операций на Украине преднамеренным обманом, направленным на то, чтобы помочь заложить основу для потенциального военного вызова российским лидерам.
Источник, знакомый с разведданными, сказал, что «все произошло очень быстро», и было трудно понять, насколько серьезно Пригожин относился к угрозам российским военным и куда он поведет свои войска.
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
- Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
- Позднее Владимир Путин выступил с обращением, заявив о предательстве.
- Позднее Пригожин прокомментировал обращение Путина, сказав, что «никто не собирается прийти с повинной».
- Затем Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.