CNN: Сотрудники разведки США предупреждали Конгресс, что Пригожин готовит вооруженный мятеж

CentralAsia (CA) - В начале этой недели сотрудники разведки США сообщили лидерам Конгресса о перемещениях подразделений ЧВК «Вагнера» и скоплении военной техники подразделений Пригожина у границ России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в разведке.

Представители разведки Соединенных Штатов полагают, что Евгений Пригожин планировал серьезный вызов российскому военному руководству в течение довольно долгого времени, но было неясно, какова будет конечная цель, пишет CNN.

Сотрудники разведки проинформировали лидеров Конгресса ранее на этой неделе о передвижениях «Вагнера» и наращивании оборудования вблизи России.

Представители американской и западной разведок видели признаки того, что Пригожин готовился к такому шагу, в том числе путем накопления оружия и боеприпасов, сообщили один сотрудник западной разведки и другой человек, знакомый с разведданными.

Чиновник сказал, что они считают заявления Пригожина о нехватке боеприпасов для операций на Украине преднамеренным обманом, направленным на то, чтобы помочь заложить основу для потенциального военного вызова российским лидерам.

Источник, знакомый с разведданными, сказал, что «все произошло очень быстро», и было трудно понять, насколько серьезно Пригожин относился к угрозам российским военным и куда он поведет свои войска.