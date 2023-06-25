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ЧВК «Вагнер» покидает территорию Воронежской области, - губернатор
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Заканчивается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области, сообщает губернатор области Александр Гусев в своём телеграм-канале.

Движение проходит в штатном порядке и без эксцессов.

«После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения. Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба», - написал он.

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