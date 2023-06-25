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Чеченский спецназ «АХМАТ» возвращается из Ростова в зону военных действий
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CentralAsia (CA) -  Спецназ «АХМАТ» из пункта дислокации в Ростове и Ростовской области, куда он прибыл для подавления военного мятежа, возвращается в зону «СВО». Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный» со ссылкой на командира спецназа, генерала Апты Алаудинова.

Бойцы спецназа «АХМАТ» и 78-го моторизованного полка специального назначения «Север-АХМАТ», участвующие в боевых действиях на Марьинском направлении «СВО», утром 24 июня временно были передислоцированы в город Ростов для проведения контртеррористической операции против участников мятежа, пишет канал.

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