Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область

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CentralAsia (CA) - Подразделения ЧВК «Вагнер», остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона. Об этом сообщают власти региона.

Также в области сняты все ограничения, говорится в сообщении.

Также отмечается, что все дороги, которые были вчера перекопаны в Липецкой области, сегодня уже вовсю используются автомобилистами. Участки засыпали щебнем и песком, завтра начнут асфальтировать.

«Был один потенциально опасный участок – на лебедянском направлении. Его тоже залатали и поставили ограждающие знаки для безопасности автомобилистов», - говорится в сообщении.