Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область
- Азия и мир, политика
- 17:00, 25 июня 2023
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- Обновлено: 17:02, 25 июня 2023
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Подразделения ЧВК «Вагнер», остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона. Об этом сообщают власти региона.
Также в области сняты все ограничения, говорится в сообщении.
Также отмечается, что все дороги, которые были вчера перекопаны в Липецкой области, сегодня уже вовсю используются автомобилистами. Участки засыпали щебнем и песком, завтра начнут асфальтировать.
«Был один потенциально опасный участок – на лебедянском направлении. Его тоже залатали и поставили ограждающие знаки для безопасности автомобилистов», - говорится в сообщении.
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