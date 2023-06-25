Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Назарбаевым
- Азия и мир, политика
- 21:16, 25 июня 2023
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|Предыстория: Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ
CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом пишет БЕЛТА.
Утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
Во второй половине дня состоялся телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения, говорится в сообщении.
За последние сутки это третьи разговоры Лукашенко и Путина.
- Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.
- Чуть позже Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.
- Он объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».
- ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.
- Утром 24 июня Пригожин опубликовал видео, где говорит, что под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром.
- Позднее Владимир Путин выступил с обращением, заявив о предательстве.
- Позднее Пригожин прокомментировал обращение Путина, сказав, что «никто не собирается прийти с повинной».
- Затем Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.
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