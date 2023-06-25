Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Назарбаевым

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CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом пишет БЕЛТА.

Утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

Во второй половине дня состоялся телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения, говорится в сообщении.

За последние сутки это третьи разговоры Лукашенко и Путина.