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Лукашенко провел телефонные разговоры с Путиным и Назарбаевым
Архивное фото
Архивное фото
Предыстория: Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом пишет БЕЛТА.

Утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

Во второй половине дня состоялся телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения, говорится в сообщении.

За последние сутки это третьи разговоры Лукашенко и Путина.

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